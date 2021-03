Immer mehr Parallelexporte aus Deutschland

In Deutschland hält man nach wie vor an der Importquote fest. Mit den günstiger in anderen Ländern gekauften Arzneimitteln sparen die Kassen seit Jahren – ob viel oder wenig, ist umstritten. Mittlerweile zeigt sich aber: Es werden immer mehr zentral zugelassene Arzneimittel parallelexportiert – von Deutschland aus in andere Länder. Der Verband forschender Pharmaunternehmen sieht den Trend mit Blick auf die Versorgungs- und Arzneimittelsicherheit kritisch.