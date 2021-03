Apotheker allerorten gefragt

Neben den Krankenhausapothekern, die in den Impfzentren und Hospital Hubs für die ordnungsgemäße Handhabung der Vakzine sorgen und rund 700 Apothekenmitarbeitern, die sich für die Teilnahme an den COVID-19 Vaccine Teams des NHS beworben haben, sind auch die öffentlichen Apotheken in das nationale Impfprogramm eingebunden. Hierfür gibt es zwei Optionen: Zum einen können sie als Auftragnehmer der Allgemeinärzte/Primary Care Networks in deren Impfstellen tätig werden. Zum anderen können sie den COVID-19-Impfservice aber auch direkt selbst im Rahmen eines lokalen erweiterten Dienstes (Local Enhanced Service, LES) anbieten. Der Nationale Gesundheitsdienst (NHS England and NHS Improvement, NHSE&I) kann eine öffentliche Apotheke damit beauftragen, wenn es in dem jeweiligen Gebiet keine alternative Impfmöglichkeit gibt oder wenn die Angebote nicht ausreichen. Die Apotheker können den Service entweder in der Apotheke selbst erbringen oder auch einen anderen geeigneten Standort als „designierte Impfstelle“ dafür nutzen.