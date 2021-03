Tierisches Insulin wieder in Deutschland verfügbar

Rund 500 Patient:innen waren in Deutschland wegen Lieferengpässen längere Zeit beunruhigt. Seit dem Jahr 2005 wird tierisches Insulin nicht mehr in Deutschland produziert. Die Patient:innen, die das lebenswichtige Arzneimittel Hypurin benötigen, sind seit jeher auf einen reibungslosen Import aus Großbritannien angewiesen. Das Schweineinsulin, das von der britischen Firma Wockardt Ltd. produziert wird, ist die einzige Alternative für Patient:innen, die gentechnisches Humaninsulin oder Insulinanaloga nicht vertragen oder mit Allergien reagieren. Nach Lieferschwierigkeiten letzten Jahres wurden die Sorgen der Patient:innen größer. Viele hatten sich einen Vorrat angelegt, aber auch diese Reserven wurden immer kleiner.