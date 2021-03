Ebola-Ausbruch in Afrika – und es gibt nicht genügend Impfstoff

Nur 6.890 Impfdosen stünden, laut Pressemitteilung von Difäm, derzeit zur Verfügung, um den erneuten Ebola-Ausbruch in West- und Zentralafrika einzudämmen. Damit sei kaum genügend Impfstoff vorhanden, um alle Personen, die mit dem Virus in Kontakt gekommen sind, und das Gesundheitspersonal zu impfen. Erst im Januar ist, laut einer Mitteilung der WHO, von den vier führenden Gesundheits- und humanitären Organisationen UNICEF, WHO, IFRC und MSF beschlossen worden, einen globalen Ebola-Impfstoffvorrat anzulegen. Der injizierbare Einzeldosis-Ebola-Impfstoff Ervebo (rVSV∆G-ZEBOV-GP) wurde von der Europäischen Arzneimittel-Agentur im November 2019 lizenziert und wird von Merck, Sharp & Dohme Corp. hergestellt. „Die COVID-19-Pandemie erinnert uns an die unglaubliche Kraft von Impfstoffen, um Leben vor tödlichen Viren zu retten“, sagte Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Generaldirektor der WHO Anfang Januar in der Pressemitteilung.