Universität Heidelberg bietet Studierenden hauseigene Gurgel-Tests an

Am 17. Februar teilte die Universität Heidelberg in einer Pressemitteilung mit, dass sie die Sicherheit von Präsenzveranstaltungen, die trotz der Pandemie stattfinden, mithilfe von Tests erhöhen will. Bereits im Frühjahr 2020 entwickelten Forscher:innen vom Zentrum für Molekulare Biologie der Universität Heidelberg (ZMBH) einen solchen Laientest. Im Laufe des vergangenen Jahres konnten die Wissenschaftler:innen den Test zusammen mit einer Gruppe des Center for Integrative Infectious Disease Research des Universitätsklinikums Heidelberg weiter verbessern.

Die Probe wird über eine Kochsalz-Gurgellösung entnommen. Die Ergebnisse werden in einer Teststation, die ebenfalls am ZMBH angesiedelt ist, innerhalb von 8 Stunden ausgewertet. Nach einer enzymatischen Reaktion wird die RNA von SARS-CoV-2 kolorimetrisch nachgewiesen.

Die Universität Heidelberg möchte Teilnehmenden von Präsenzveranstaltungen den Zugang zu eben diesem Test ermöglichen – und dafür auch die Kosten übernehmen. Neben den üblichen Hygienemaßnahmen soll der Gurgeltest dazu beitragen, das Infektionsrisiko zu senken. Dabei handelt es sich um ein freiwilliges Angebot. Möchten sich Studierende oder Mitarbeitende der Universitäten testen lassen, müssen sie ihr Kit online registrieren. Die Kontaktangaben werden verschlüsselt und die Ergebnisse pseudonymisiert übermittelt. Positive Testergebnisse müssen durch einen PCR-Test validiert werden. Der Test ist bisher nur für Forschungszwecke zugelassen und noch nicht nach einer Zulassung durch das BfArM kommerziell erhältlich (Stand 25. Februar 2021).