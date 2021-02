Medikationsfehler an Versorgungsschnittstellen minimieren

Die WHO definiert die „Medicines Reconciliation“, auch „Medication Reconciliation“ genannt, als „den formalen Prozess, in dem Angehörige der Gesundheitsberufe zusammen mit den Patient:innen dafür sorgen, dass Informationen hinsichtlich der Medikamente an den Schnittstellen der Versorgung genau und vollständig weitergegeben werden.“ Im Zentrum der Medicines Reconciliation steht die bestmögliche Anamnese der Arzneimitteltherapie, das heißt eine vollständige und genaue Liste der aktuellen Medikation der Patient:innen, einschließlich Name, Dosierung, Häufigkeit und Applikationsweg des Arzneimittels und der Vergleich dieser Liste mit den Verordnungen bei einem Versorgungsübergang. Konkret soll damit gecheckt werden, inwieweit eine etwaige neue Medikation mit der bestehenden interferieren könnte.