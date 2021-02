Folgen der Pandemie auf Ernährung und Gewicht

Wie wirkt sich die Pandemie indirekt gesundheitlich aus – vor allem bei Kindern? Rein virologisch beeinträchtigt COVID-19 Kinder wenig: Sie erkranken verglichen mit Erwachsenen kaum und selten schwer durch SARS-CoV-2 und gelten eher als Überträger denn als Erkrankte. Das allein heißt allerdings nicht, dass die Pandemie spurlos an ihnen vorbeizieht. Für ärmere Länder (geringes und mittleres Einkommen im unteren Bereich) fürchtet man, dass Mangel- und Unterernährung sich durch COVID-19 verschlimmern. Wie sieht es in Ländern mit hohem Einkommen aus? Laut einer Online-Umfrage in Polen unter 1.097 Erwachsenen aß die Hälfte der Befragten mehr (43 Prozent) und „snackte“ häufiger (52 Prozent). Nahezu jeder Dritte (30 Prozent) nahm 3 Kilogramm zu, 18 Prozent gaben an, 3 Kilogramm abgenommen zu haben.

Wie geht es Kindern – gewichts- und ernährungsmäßig – in Deutschland? Dieser Frage ging ein Team um Professor Berthold Koletzko nach. Koletzko lehrt als Professor für Kinderheilkunde an der LMU (Ludwig-Maximilians-Universität) München und leitet die Abteilung für Stoffwechsel und Ernährung für Kinder und Jugendmedizin des Dr. von Haunersches Kinderspitals (Kinder- und Kinderpoliklinik). Die Hypothese der Wissenschaftler:innnen: Die COVID-19-Pandemie wirkt sich durch Social Distancing und Schließung von Bildungseinrichtungen auf die Essgewohnheiten von Kindern und ihren Familien aus – und sie sollten Recht behalten.