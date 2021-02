Ullmann: Wo bleibt die Gebührenordnung der ABDA?

Wie steht es also um die Rolle und die damit zusammenhängende Vergütung der Apotheken zum Ende einer Legislaturperiode und auf dem Höhepunkt einer Pandemie? Der „Zukunftskongress öffentliche Apotheke“ des Apothekerverbands Nordrhein am vergangenen Samstag näherte sich dieser komplexen Fragestellung von mehreren Seiten. Dabei musste die Veranstaltung erstmals virtuell und – anstatt aus dem Bonner World Conference Center – aus einem Studio im Münsterland an die rund 500 Teilnehmer übertragen werden.

Die politische Diskussionsrunde mit den Gesundheitspolitikern der Bundestagsfraktionen wurde in diesem Jahr nur von drei Vertretern besetzt: Georg Kippels von der CDU, Andrew Ullmann von der FDP sowie Jörg Schneider von der AfD. Einigkeit herrschte bei allen Diskutanten, dass die Rolle der Apotheken in der Pandemie essenziell war. Doch wie gelangt man zu einer auskömmlichen und gerechten Honorierung? Dazu gab es dann doch unterschiedliche Meinungen.

Pandemie als Beschleuniger für die Schieflage?

Thomas Preis, Vorstandsvorsitzender des Apothekerverbands Nordrhein (AVNR), sieht die Pandemie als Beschleuniger für eine Schieflage im Apothekensystem: Die Zahl der Rezepte in den Apotheken sei deutlich rückläufig – in Nordrhein startete man ins Jahr 2021 sogar mit einem Minus von etwa 15 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Preis rechnet damit, dass viele Apotheken daher spätestens Mitte oder Ende dieses Jahres in wirtschaftliche Schwierigkeiten geraten könnten. „Hier muss was passieren, ansonsten haben wir bald ein Problem“, so Preis.

Der AVNR-Chef wies jedoch auch auf eine weitaus offensichtliche Ungleichbehandlung hin, die sich schon zu Beginn der Coronakrise abgezeichnet hatte: Hinsichtlich der fehlenden finanziellen Unterstützung des Staats bei der Schutzausrüstung – dazu zählen persönliche Ausrüstung und bauliche Maßnahmen in der Offizin – mussten die Apotheken in Eigeninitiative umfangreich Investitionen tätigen: Allein 3,6 Millionen Euro sollen es in Nordrhein vergangenes Jahr gewesen sein, wie eine Blitzumfrage des AVNR Ende Mai ergeben hatte.