Auch Biontech/Pfizer-Vakzine soll in Arztpraxen verimpft werden

Die Vertragsärzte wollen auch den COVID-19-Impfstoff von Biontech/Pfizer in ihren Praxen verabreichen, sobald genügend Impfstoff vorhanden ist. Das erklärte der Vorstandsvorsitzende der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV), Andreas Gassen, am heutigen Montag im ZDF-„Morgenmagazin“.

Zwar müsse die Vakzine in der Tiefkühlvariante von -70 °C angeliefert werden. Erste Daten zeigten dann aber eine deutlich höhere Stabilität des Impfstoffs. So seien der Transport und die Lagerung auch bei deutlich höheren Temperaturen möglich und auch die Haltbarkeit sei länger. „Das wiederum ist die Voraussetzung, um in den Praxen zu impfen. Das heißt, auch Biontech sehen wir als Impfstoff in den Praxen“, so Gassen.

Wann die Ärzte mit den Impfungen in den Praxen beginnen werden, könne man derzeit „schwer präzise festmachen“. Noch gebe es keine ausreichenden Impfmengen. Gassen rechnet damit, dass die Situation im März besser wird, aber wirklich mehr Vakzine erst im zweiten Quartal zur Verfügung stehen werden. Dann sollen es 60, 70 Millionen Dosen sein, so der KBV-Chef. Er erwartet, dass es in sechs bis sechs Wochen mehr Klarheit gibt. Auch der Impfstoff von AstraZeneca wird Gassen zufolge in den Arztpraxen zum Einsatz kommen. Der schlechtere Ruf des Präparats sei „vielleicht auch ein bisschen herbeigeredet“, so Gassen.