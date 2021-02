Dramatische Versorgungslage im Amazonasgebiet

Das kollabierende Gesundheitssystem in Manaus, insbesondere die Bettenknappheit, habe auch Auswirkungen auf die ländlichen Regionen des Amazonasstaates. Da Manaus die einzige Stadt im Bundesstaat mit Intensivbetten sei, würden alle lebensbedrohlich Erkrankten normalerweise per Flugzeug zur Behandlung nach Manaus transportiert. Da in der Hauptstadt jedoch die Kapazitäten erschöpft seien, müssten die Patient:innen nun vor Ort behandelt werden. Besonders dramatisch sei die Lage im flussaufwärts gelegenen Tefé. Hier habe Ärzte ohne Grenzen das Krankenhauspersonal unterstützt, sämtliche Klinikstationen in umliegende Gebäude, wie Schulen, zu verlegen. So steht das Krankenhausgebäude COVID-19-Patient:innen zur Verfügung. Dennoch sei es kaum zu schaffen, so viele schwer erkrankte Patient:innen zu versorgen. Auch hier sei die Versorgung mit Sauerstoff ein ständiges Problem. „Wir sind in Tefé jeden Tag am Limit“, so Van Heddegem.



Seit Kurzem bieten die Ärzte ohne Grenzen für die überlasteten und durch so viele Todesfälle emotional stark belasteten Mitarbeiter:innen aller Gesundheitseinrichtungen in Manaus psychologische Unterstützung an. Zudem sei geplant, dass Teams in Manaus Aktivitäten zur Gesundheitsaufklärung starten, Hygiene- und Abstandsprotokolle umsetzen und Schnelltests einsetzen. Die Organisation fordert die örtlichen Behörden weiterhin dazu auf, den Einsatz von Antigen-Schnelltests auszuweiten.