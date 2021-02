Keine Nierenschäden, aber vielleicht kardiale Ereignisse?

Remdesivir war das erste Arzneimittel, das gegen COVID-19 zugelassen wurde, in den USA per Notfallzulassung (Emergency Use Authorization, EUA) im Mai 2020, im Juli folgte die EU mit einer bedingten Zulassung. Eingesetzt werden darf Veklury® in der EU zur Behandlung von COVID-19 bei Erwachsenen und Jugendlichen (ab zwölf Jahren) mit Lungenentzündung, die zusätzlichen Sauerstoff benötigen. Mittlerweile haben die USA Remdesivir offiziell zugelassen (Oktober 2020).

In der Zwischenzeit hat sich die anfängliche Euphorie ob des RNA-Polymeraseinhibitors etwas gemäßigt. So spricht sich die WHO seit November 2020 gegen den Einsatz von Remdesivir aus.