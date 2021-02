Innovationsausschuss fördert erstmals explizit medizinische Leitlinien

Der G-BA ist seit 2016 vom Gesetzgeber beauftragt, Projekte zu fördern, die das Gesundheitswesen mit gezielten Impulsen weiterentwickeln können. Hierfür wurde beim G-BA ein Innovationsausschuss eingerichtet. Mit 40 Millionen Euro fallen darunter auch Projekte in der Versorgungsforschung. Diese sind wissenschaftliche Untersuchungen der Versorgung des Einzelnen und der Bevölkerung mit gesundheitsrelevanten Produkten und Dienstleistungen unter Alltagsbedingungen. Erstmals hat das Gremium dabei in seiner Förderbekanntmachung im Oktober 2020 explizit die Entwicklung oder Weiterentwicklung medizinischer Leitlinien ausgeschrieben. Entsprechend ihres hohen und praxisnahen Stellenwerts für die Verbesserung der medizinischen Versorgung solle, so die Pressemitteilung, die Leitlinienentwicklung als eigenständiger Teil des Bereichs Versorgungsforschung etabliert werden.