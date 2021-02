Selbst hergestellte Desinfektionsmittel orange verfärbt

In letzter Zeit hat das Zentrallaboratorium Deutscher Apotheker (ZL) häufiger Proben von 2-Propanol-haltigen Desinfektionsmittel bekommen, die sich orange verfärbt haben. Diese alkoholischen Lösungen zur Händedesinfektion wurden in der Apotheke selbst hergestellt und anschließend zur Lagerung in Metallkanister abgefüllt.