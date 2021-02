Russlands neuer Sputnik

63 Jahre nachdem Russland mit „Sputnik I“ den ersten Satelliten in die Erdumlaufbahn geschossen hatte, machte im Sommer 2020 „Sputnik V“ das Rennen um den weltweit ersten (vorläufig) zugelassenen COVID-19-Impfstoff. Das Verfahren war intransparent, die Kritik im Westen groß, zumal der Einsatz vor Beginn einer Phase-III-Studie erfolgte. Diese startete erst am 7. September 2020. Unter Federführung der Entwickler um Dr. Denis Logunov wurden in 25 Moskauer Krankenhäusern und Polikliniken 22.000 Erwachsene im (ungewöhnlichen) Verhältnis 3:1 auf Verum oder Placebo randomisiert. Man gab zwei Impfdosen intramuskulär im Abstand von 21 Tagen. Bei 19.866 Teilnehmer:innen, die während zwölf Wochen zwei Dosen Impfstoff oder Placebo erhalten hatten, kamen Wirksamkeit und Sicherheit zur Auswertung. Primärer Endpunkt war der Anteil der Teilnehmer:innen mit einer PCR-bestätigten Diagnose von COVID-19 ab Tag 21 nach Erhalt der ersten Dosis.

Ab Tag 21 (dem Tag der zweiten Gabe) wurde bei 16 von 14.964 Teilnehmer:innen (0,1 Prozent) in der Impfstoffgruppe und bei 62 von 4.902 (1,3 Prozent) in der Placebogruppe COVID-19 mittels PCR-Test bestätigt. Die Wirksamkeit des Impfstoffs erreichte demnach in der Gesamtheit der Teilnehmer:innen 91,6 Prozent (95 Prozent Konfidenzintervall 85,6 – 95,2 Prozent). Die Wirksamkeit setzte um den Tag 17 nach der ersten Dosis ein.