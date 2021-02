Ringen um erhöhte Pflegehilfsmittel-Pauschale

Nach dem Kabinettsbeschluss am vergangenen Dienstag fand am darauffolgenden Freitag die erste Lesung im Bundestag statt. Schon dort hatte der FDP-Abgeordnete Wieland Schinnenburg kritisiert, dass die in den ersten Formulierungshilfen für den Gesetzentwurf vorgesehene Verstetigung der 60-Euro-Pauschale im Sozialgesetzbuch XI aus dem Kabinettsentwurf gestrichen wurde. „Das ist eine skandalöse Knauserei, die wir als FDP nicht mitmachen“, erklärte Schinnenburg.

BVmed rechnet nicht mit weniger Nachfrage und fallenden Preisen

Kritik kommt aber auch vom Bundesverband Medizintechnologie (BVMed). Dieser hat nun an den Pflegebevollmächtigten der Bundesregierung geschrieben. Er setzt sich für eine dauerhafte Erhöhung des monatlichen Betrags bei Pflegehilfsmitteln im laufenden Gesetzgebungsverfahren ein. Der BVmed verweist darauf, dass es mit dem gestiegenen Hygienebewusstsein sowie den gestiegenen Preisen für Desinfektionsmittel oder Schutzausrüstung gute Gründe für eine Pauschale von 60 Euro gebe. „Die Rücknahme der dauerhaften Erhöhung der Pflegehilfsmittel-Pauschale ist für uns unverständlich. Wir müssen die gestiegenen Kosten langfristig finanzieren, um die Pflegebedürftigen und die Pflegenden besser zu schützen“, so BVMed-Geschäftsführer Dr. Marc-Pierre Möll. Er geht auch langfristig aufgrund des weltweiten Bedarfes nicht davon aus, dass sich Nachfrage und Preise reduzieren. „Die Politik darf die Pflegebedürftigen und die Pflegenden jetzt nicht im Stich lassen“, appelliert Möll an Regierung und Parlament.

Die parlamentarischen Beratungen zum Gesetzentwurf haben gerade erst begonnen. Am 22. Februar ist die öffentliche Anhörung im Gesundheitsausschuss des Bundestags angesetzt. Es gibt also noch Gelegenheit für Nachjustierungen.