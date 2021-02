Zwei Masken übereinander schützen besser

„Masken reduzieren die ausgeatmeten Atemtropfen und Aerosole von infizierten Trägern erheblich und verringern die Exposition von nicht infizierten Trägern gegenüber diesen Partikeln“, schreiben die CDC (Centers for Disease Control and Prevention). Wie gut das funktioniert, hängt wesentlich von der Passform der Masken ab – je enger die Maske mit dem Gesicht abschließt, desto weniger Luft tritt ungefiltert an den Rändern aus. In der Regel sitzen Stoffmasken oder Mund-Nasenschutzmasken (MNS) lockerer als FFP-Masken.