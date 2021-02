Petition für eine bessere Versorgung

In Deutschland fehle es jedoch an gesetzlich vorgeschriebenen, strukturierten Maßnahmen zur systematischen Erkennung von Osteoporosepatient:innen nach festgelegten Qualitätsbedingungen. Solche Voruntersuchungskonzepte würden eine frühzeitige Erkennung der Krankheit sicherstellen und sturzbedingte Knochenbrüche mit Krankenhausaufenthalt und nachfolgender Pflegebedürftigkeit verhindern. Durch die Teilnahme an einem daran anknüpfenden Disease Management Programm (DMP) würden im Voruntersuchungskonzept diagnostizierte Patient:innen von einer nachhaltig verbesserten, leitliniengerechten und lückenlosen Versorgung profitieren.