Gut oder nur günstig bei Erkältungen?

Bei einem verschleimten Husten sollten Erkältungspatient:innen, geht es nach Stiftung Warentest, auf die Wirkstoffe ACC (Acetylcystein), Ambroxol oder auf Efeu-Extrakte, wie Bronchofit® Efeu und Hedelix®, oder Thymian-Extrakte, wie Thymiverlan® oder Melrosum®, zurückgreifen. Es gebe jedoch bei Hustenlösern „keine uneingeschränkt geeigneten Mittel“. Was sagt die Leitlinie dazu?

Zur Wirksamkeit synthetischer Hustenlöser äußern sich die Leitlinien-Experten ebenfalls vorsichtig: Es gebe bei akuter Bronchitis nur zwei methodisch akzeptable Studien, die randomisiert und placebokontrolliert durchgeführt wurden, von den beiden Wirkstoffen ist allerdings nur Ambroxol in Deutschland verfügbar. (Der zweite untersuchte Hustensirup [Diphenhydramin, Ammoniumchlorid, Levomenthol] wird im Vereinigten Königreich vermarktet.) Die Studie „Efficacy and tolerability of myrtol standardized in acute bronchitis. A multi-centre, randomised, double-blind, placebo-controlled parallel group clinical trial vs. cefuroxime and ambroxol“ fand vergleichbare Ansprechraten bei Ambroxol, Myrtol und Cefuroxim. Alle drei Behandlungen zeigten eine bessere Wirksamkeit als Placebo, tendenziell war Myrtol jedoch Cefuroxim und Ambroxol sogar noch überlegen.