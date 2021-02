Lungenärzte: Masken-Gutscheine irritieren Asthmatiker

„Patienten mit Asthma gehören nicht zur Risikogruppe“, unterstreicht die DGP gemeinsam mit dem Bundesverband der Pneumologen, Schlaf- und Beatmungsmediziner (BdP). „Dennoch haben viele von ihnen ebenfalls ein solches Schreiben erhalten.“ Die wissenschaftliche Grundlage gebe das jedoch nicht her. Viele besorgte Asthma-Patienten hätten sich daraufhin an ihre behandelnden Ärzte gewendet. „Sie sind zurecht verunsichert und fragen sich, warum sie von der Bundesregierung als Risikopatienten eingestuft werden“, sagt Professor Marek Lommatzsch, Oberarzt der Abteilung für Pneumologie des Zentrums für Innere Medizin der Universitätsmedizin Rostock.

Risiko entspricht jenem der Allgemeinbevölkerung

Bereits im Frühjahr des vergangenen Jahres habe die DGP in einer Stellungnahme darauf aufmerksam gemacht, dass Patienten mit bestimmten Lungenerkrankungen wie COPD, fortgeschrittener interstitieller Lungenerkrankung wie der Lungenfibrose, Lungenkrebs und Lungentransplantierte stärker gefährdet sind, sich mit dem Coronavirus zu infizieren beziehungsweise an einem schweren Verlauf zu erkranken – nicht aber Menschen mit Asthma bronchiale. „Das diesbezügliche Risiko der überwältigenden Mehrzahl aller an Asthma Erkrankten entspricht dem der gesunden Allgemeinbevölkerung“, betont Professor Roland Buhl, Leiter des Schwerpunkts Pneumologie an der Universitätsmedizin der Johannes Gutenberg-Universität Mainz. Asthma, gleich welchen Schweregrads, habe sich in bisherigen Studien nicht als eigenständiger Risikofaktor für einen schweren COVID-19-Verlauf erwiesen, halten die Experten in ihrer Mitteilung fest.

An die Betroffenen appellieren sie dennoch, die FFP2-Masken im Alltag zu nutzen. Das diene dem Schutz aller Menschen in Deutschland, heißt es. Sorgen um ein erhöhtes Risiko müssen sich die Betroffenen nach Einschätzung der Lungenärzte jedoch nicht machen.