Forschende haben Mechanismus für geografische Atrophie gefunden

Über sieben Millionen, meist ältere Menschen in Deutschland leiden unter der altersbedingten trockenen Makuladegeneration (AMD). Die trockene Spätform der AMD, die sogenannte geografische Atrophie, ist eine Hauptursache für Erblindung nach gesetzlicher Definition. Hierbei sterben die für die Sehfähigkeit essenziellen Zellen des retinalen Pigmentepithels (RPE) ab. Laut einer Pressemitteilung konnten nun Forschende des Paul-Ehrlich-Instituts in einem internationalen Forschungsverbund mit Wissenschaftlern der University of Virginia School of Medicine und dem Salk Institute for Biological Studies in Kalifornien, den Mechanismus aufklären, der zu der späten Form der Erkrankung führt. So reichern sich, laut der Forschung, im Zytoplasma der RPE-Zellen die DNA sogenannter transponierbarer Alu-Elemente an. Die Anreicherung erfolge dadurch, dass ALU-RNA im Zytoplasma dieser Zellen durch Proteine in ALU-DNA umgeschrieben werden. Diese angereicherte ALU-DNA schädige die Zellen so, dass sie schließlich absterben. Es sei plausibel, so die Forschenden, dass es so zur geografischen Atrophie komme.