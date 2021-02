Forschungsprojekt will mithilfe von Algorithmen Nebenwirkungen ermitteln

Laut einer Pressemitteilung soll gemeinsam mit dem Leibniz-Institut für Präventionsforschung und Epidemiologie (BIPS) ein schon bestehender Algorithmus weiterentwickelt werden, sodass über ein Monitoring von Versichertendaten schwerwiegende Nebenwirkungen erkannt werden können. Außerdem sollen Algorithmen helfen, Risikokonstellationen und gefährdete Patientengruppen aus den Daten herauszufiltern. Dieser Ansatz sei nicht ganz neu: Schon in einem vorangegangenen Forschungsprojekt sollten Algorithmen auf Grundlage klinischer Krankenhausroutinedaten Nebenwirkungen aufdecken.

Das neue Projekt mit dem Kurznamen WOLGA widmet sich nun der Weiterentwicklung und Optimierung dieses Algorithmus, um nebenwirkungsbedingte Krankenhausaufnahmen in Versichertendaten identifizieren zu können. Denn einer Studie innerhalb eines weiteren BfArM-Forschungsprojektes zufolge, sind in Deutschland 6,5 Prozent aller Behandlungen in Notaufnahmen von Krankenhäusern vermutlich auf Nebenwirkungen zurückzuführen.