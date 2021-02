Kein Schulgeld mehr für PTA in Nordrhein-Westfalen

Nordrhein-Westfalens Schüler:innen bzw. Auszubildende in den Gesundheitsberufen Ergotherapie, Logopädie, Physiotherapie, Podologie, PTA und der MTA müssen künftig kein Schulgeld mehr bezahlen, wie die Apothekerkammern und -verbände Nordrhein und Westfalen-Lippe am heutigen Freitag informieren. Nach Umsetzung der entsprechenden Richtlinie zur „Schulgeldbefreiung in Gesundheitsberufen“ übernimmt rückwirkend zum 1. Januar 2021 das Land Nordrhein-Westfalen das Schulgeld zu 100 Prozent. „Das ist ein wichtiges Signal in der Coronakrise und wird die Attraktivität der Berufe deutlich steigern“, erklären die Spitzen der vier Apotheker-Organisationen in NRW.