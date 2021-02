In Studien wirksamer als in Realität

Literatur

Zenas Z et al. Randomized Trial Replication Using Observational Data for Comparative Effectiveness of Secukinumab and Ustekinumab in Psoriasis. A Study From the British Association of Dermatologists Biologics and Immunomodulators Register, JAMA Dermatol; doi:10.1001/jamadermatol.2020.4202

Thaci D et al. Secukinumab is superior to ustekinumab in clearing skin of subjects with moderate to severe plaque psoriasis: CLEAR, a randomized controlled trial, J Am Acad Dermatol 2015 Sep;73(3):400-9; doi: 10.1016/j.jaad.2015.05.013

Jarow JP, LaVange L, Woodcock J. Multidimensional evidence generation and FDA regulatory decision making: defining and using “real-world” data. The Journal of the American Medical Association 2017; 318: 703-704

Blonde L et al. Interpretation and Impact of Real-World Clinical Data for the Practicing Clinician. Adv Ther 2018 Nov;35(11):1763-1774; doi: 10.1007/s12325-018-0805-y

Comparative Effectiveness Research: Externer Validität auf der Spur. Informationen der Bundes­ärzte­kammer und Kassenärztliche Bundesvereinigung. www.aerzteblatt.de/archiv/113438/Comparative-Effectiveness-Research-Externer-Validitaet-auf-der-Spur ; Abruf am 2. Januar 2021