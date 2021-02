Virtuelle Apotheke als Übungsplattform für Würzburger Studierende

Wechsel- und Nebenwirkungen sämtlicher Medikamente im Blick haben, die Kunden bei der Medikamenteneinnahme sowie beim Kauf rezeptfreier Arzneien fachkundig beraten und vieles mehr: Apotheker müssen rundum gut informiert und fachlich aufgestellt sein. Diese Kernkompetenzen können die Studierenden der Pharmazie an der Universität Würzburg bald in einer virtuellen Apotheke trainieren. Laut einer aktuellen Information des Instituts baut Oliver Scherf-Clavel, Juniorprofessor für Klinische Pharmazie, das neue digitale Lehrangebot zusammen mit studentischen Hilfskräften auf. Die Basis für die virtuelle Apotheke bildet das von der australischen Monash University entwickelte Online-Apothekensimulationsprogramm MyDispense. Dieses kostenlos zur Verfügung gestellte Programm passt Professor Christoph Ritter von der Greifswalder Universität an die Rahmenbedingungen deutscher Apotheken an und hat schon erste Übungen produziert. Scherf-Clavel und sein Team bauen zahlreiche weitere Übungsfälle ein.