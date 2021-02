Der Bote als verlängerter Arm der Apotheke

Fernab von der früher oft wenig wertschätzenden Philosophie, dass es sich beim Botendienst um einen reinen Transportweg von A nach B handelt, der durch jedwede x-beliebige Person gewährleistet werden kann, sind heute und gerade auch in Zukunft die Ansprüche weit höher, weit vielfältiger und von größerer Tragweite als noch in der Zeit, in der der Botendienst keine Regelleistung war. Kann doch die Zustellung durch einen Boten, eingebettet in das digitale Versorgungssystem, bestehend aus E-Rezept, niedrigschwelliger Bestellung via Internet und Telepharmazie, den Unterschied aus Sicht des zu Versorgenden machen – und der öffentlichen Apotheke vor Ort das Überleben sichern.