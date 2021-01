Das Deutsche Rote Kreuz feiert 100-jähriges Jubiläum

Als nationale Hilfsgesellschaft und Wohlfahrtsverband geht das DRK mit dem Motto „Vielfalt in Einheit“ in sein Jubiläumsjahr 2021. Der Verein mit Sitz in Berlin hat, laut Pressemitteilung, aktuell fast drei Millionen Fördermitglieder, 180.000 hauptamtlich Beschäftigte und mehr als 443.000 ehrenamtliche Helfer in den Bereitschaften, der Wohlfahrts- und Sozialarbeit, dem Jugendrotkreuz, der Bergwacht und der Wasserwacht. „Von Anfang an spielte das ehrenamtliche Engagement im Deutschen Roten Kreuz eine sehr große Rolle. Das Ehrenamt wird auch in Zukunft immer mehr an Bedeutung gewinnen, wenn es darum geht, den gesellschaftlichen Zusammenhalt in Deutschland zu stärken“, sagte DRK-Präsidentin Gerda Hasselfeldt in der Pressemitteilung des Vereins. Dies scheint zu gelingen, denn in den vergangenen 15 Jahren sei die Zahl der Ehrenamtlichen gestiegen. Die Aufgabenstellung des DRK ist dabei vielfältig, von Zivil- und Katastrophenschutz über Wohlfahrts- und Sozialarbeit, Krankenpflege, Suchdiensten und Wissensverbreitung hin zu internationaler Hilfe. Diese erfolgt über den Zusammenschluss in der internationalen Rotkreuz- und Rothalbmond-Bewegung, die mit nationalen Gesellschaften in 192 Ländern die größte humanitäre Organisation der Welt ist. Sie hat sich dabei sieben Grundsätzen verpflichtet: Menschlichkeit, Unparteilichkeit, Neutralität, Unabhängigkeit, Freiwilligkeit, Einheit und Universalität.