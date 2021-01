Lüneburger Uni sucht Pharmafirma für umweltverträgliches Antibiotikum

Das Projekt startete 2014 und wurde von der Deutschen Bundesstiftung Umwelt (DBU) mit 460.000 Euro gefördert. „Es gab viel Skepsis, es hieß, das kann doch gar nicht funktionieren“, erzählt der Umweltwissenschaftler. „Aber keines der Verfahren in Kläranlagen kann alle Stoffe entfernen. Und wir wissen nicht, was das Wasser mit unseren Kindern macht, wenn das Grundwasser so belastet ist.“ Daher war er an einer anderen Lösung interessiert.