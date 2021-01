Wie stellt man Kapseln aus Fertigarzneimitteln her?

Zur Herstellung der gewünschten Anzahl an Kapseln werden 1.500 mg Wirkstoff benötigt. Dieser ist in 10 Tabletten des Fertigarzneimittels enthalten. Aufgrund einer Schwankungsbreite des Gehalts der einzelnen Tabletten im zweistelligen Prozentbereich müssen diese stets im Überschuss verarbeitet werden. Ansonsten kann es leicht zu einer Unterdosierung der hergestellten Kapseln kommen. Eine genaue Größe zur Festlegung dieses Überschusses existiert dabei nicht. Das NRF empfiehlt in seinem Rezepturhinweis „Kapseln für die pädiatrische Anwendung“ mindestens eine zweistellige Anzahl an Tabletten einzusetzen. Bei obiger Rezeptur bietet sich zur Herstellung der Pulvermischung die Verwendung von 20 Tabletten des FAM an. Zunächst müssen diese Tabletten alle zusammen gewogen werden und daraus die durchschnittliche Masse einer Tablette bestimmt werden, anschließend können diese in einer rauen Reibschale fein verrieben werden.