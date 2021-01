Kein Verkauf mehr von Nahrungsergänzungsmitteln auf Kaffeefahrten

Die Bundesregierung will diesen Markt nun strenger regulieren als bisher: Sie hat am gestrigen Mittwoch ein Gesetz zur Stärkung des Verbraucherschutzes bei missbräuchlichen Praktiken auf sogenannten „Kaffeefahrten“ beschlossen, wie aus einer Pressemitteilung des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft hervorgeht. In dem Gesetz ist demnach neben dem Verbot des Angebots von Nahrungsergänzungsmitteln auf Werbeverkaufsfahrten die Erhöhung des Bußgeldrahmens von 1.000 auf 10.000 Euro geregelt.