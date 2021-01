Tilray ruft wieder Cannabisextrakt zurück

Die Tilray Deutschland GmbH bittet Apotheken ihre Cannabisbestände zu prüfen:

„Bei den genannten Chargen der Cannabisextrakte wurde bei den fortlaufenden Stabilitätsprüfungen ein Ergebnis außerhalb der Spezifikation im THC-Gehalt gefunden, das die angegebene Haltbarkeit nicht garantiert. Eine Gesundheitsschädigung oder -gefährdung ist nicht zu erwarten, jedoch kann es zu einer verminderten/abweichenden Wirkung bei Anwendung der betroffenen Produkte kommen“, erklärt Tilray über die Arzneimittelkommission der Deutschen Apotheker (AMK). Aus diesem Grund ruft die Tilray nun vorsorglich die Chargen Ch.-B.: 200001, 200002 von Tilray Cannabisextrakt THC 25, 25 ml (PZN 16597922) zurück.

Apotheker sollen die Ware vernichten

Tilray bittet die Apotheker, betroffene Chargen in der Apotheke zu vernichten und sodann dem Logistikdienstleister Paesel & Lorei eine entsprechende Vernichtungsbestätigung unter Angabe der Chargenbezeichnung per E-Mail an info@paesel-lorei.de zukommen zu lassen. Sobald diese Angaben vorlägen, erfolge die Gutschrift.