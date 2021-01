Im Winter wurden vor allem weniger Erkältungspräparate abgegeben

So gaben von 439 Umfrage-Teilnehmer:innen knappe 95 Prozent an, dass sie weniger Erkältungspräparate als im Vorjahr verkauft haben. Der Unterschied sei deutlich. Nur rund 3 Prozent gaben an, dass der Unterschied so gering sei, dass dieser nicht mit „Corona“ zusammenhängen müsse. Noch weniger verzeichneten keinen Umsatzeinbruch (2,05 Prozent) oder verkauften sogar mehr (0,68 Prozent) als im Vorjahr.

Dass das tatsächlich an den Infektionsschutzmaßnahmen gegen das Coronavirus liegen könnte – das sich ja primär über die Luft und weniger über Oberflächen übertragen soll –, zeigen die Antworten auf die zweite Frage. Denn bei den Präparaten gegen Diarrhö gab es der DAZ.online-Umfrage zufolge zwar auch einen Umsatzeinbruch im November und Dezember 2020, dieser war jedoch weniger deutlich. Von 388 Teilnehmer:innen gaben rund 68 Prozent an, dass der Unterschied deutlich gewesen sei, während gute 18 Prozent einen geringen Unterschied beobachteten, den sie nicht unbedingt mit Corona in Verbindung bringen. 12 Prozent verzeichneten keinen Unterschied zum Vorjahr und 0,77 Prozent verkauften sogar mehr.