Die Apotheke vor Ort – nur digital und per Bote

Bis Mitte des Jahres will man dennoch gerne in allen Großstädten des Landes vertreten sein. Zunächst aber konzentriert man sich auf Köln. Die Viktoria-Apotheke dort, deren Mitinhaberin Kaufmanns Schwester Stephanie ist, ist dabei so etwas wie die Keimzelle des Unternehmens. Aus der Idee heraus, den in Pandemie-Zeiten verstärkt nachgefragten Botendienst der Apotheke auf verbesserte digitale Beine zu stellen, entstand die Arzneipost als Online-Plattform für die Apotheken vor Ort.