Ein Dank an die Corona-Intensivstation Stuttgart

Job, Existenz, Leben und Kampf ums Überleben – die aktuelle Situation verlangt vielen Menschen auf verschiedensten Ebenen nahezu alles ab. Als Kinderkrankenpflegerin auf der Kinderstation kommt Carina Hirth zwar in der Regel nicht mit Corona-Kranken in Berührung, durch einige ihrer Kolleg:innen, die auf die Corona-Station abgezogen wurden, erfährt sie allerdings aus erster Hand, was die Ärzt:innen und das Pflegepersonal derzeit dort leisten. „Die geben gerade alles und versuchen viele Dinge aufzufangen“, berichtet sie gegenüber DAZ.online. So beschloss sie mit Timo Scheible, einem Vertriebsmitarbeiter eines Autohauses, eine gemeinsame Spendenaktion zu starten.

Da Scheible, der schon zur Weihnachtszeit an die Kinderstation des Krankenhauses Bücher, CDs und Teddybären gespendet hatte, auch einige Gastronomen aus der Region kennt, kam den beiden die Idee, mit dieser Aktion gleichzeitig auch diesen unter die Arme zu greifen.