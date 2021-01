Interpharm 2021 – wieder online!

Auch in diesem Jahr findet die INTERPHARM online statt. Nachdem COVID-19 noch nicht auf dem Rückzug ist, wird die hochkarätige Fortbildung auch 2021 digital konzipiert. Los geht es am 6. Mai mit dem ApothekenRechtTag, es folgt der Pharmazeutische eKongress am 7. Mai und am 8. Mai der PTAheute-eKongress. Erstmals gibt es auch für PKA ein Webinar – also: Save the Date!