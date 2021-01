SARS-CoV-2-Mutationen schneller entdecken

Konkret sollen nun Laboratorien und andere Gesundheitseinrichtungen, die Untersuchungsmaterial und Isolate von Krankheitserregern in Bezug auf SARS-CoV-2 untersuchen und in diesem Rahmen eine Genomsequenzierung dieses Erregers vornehmen, verpflichtet werden, die erhobenen Genomsequenzdaten an das Robert Koch-Institut (RKI) zu übermitteln. Für die Übermittlung der Daten haben sie sodann einen Anspruch auf eine Vergütung in Höhe von 200 Euro – und zwar für bis zu fünf Prozent der von ihnen positiv getesteten Proben.