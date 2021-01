„Das Geld soll im Viertel bleiben“

Und so sei man dann auch irgendwie gemeinsam auf die Idee gekommen, aus den zwei Euro Zuzahlung bei der zweiten Phase der FFP2-Masken-Vergabe in den Apotheken einen guten Zweck zu machen, sagt er. Seit dem 7. Januar werden FFP2-Masken nur noch gegen eine Gutschein der Krankenkasse oder der privaten Krankenversicherung und mit einer Zuzahlung von zwei Euro für die Menge von je sechs Masken an über 60-Jährige und chronisch Kranke ausgegeben. Bald werden diese Gutscheine in den Apotheken aufschlagen.