Mecklenburg-Vorpommern führt die Statistik an

Das Land Mecklenburg-Vorpommern führt diese aktuelle Statistik an. Demnach erfolgten die meisten Impfungen pro 1.000 Einwohner bisher in Mecklenburg-Vorpommern (13,5), die wenigsten in Thüringen (2,5). In absoluten Zahlen kommt Bayern auf den höchsten Wert von mehr als 84.000 Geimpften laut RKI. Dabei müssen eventuelle Abweichungen berücksichtigt werden, da die Werte der Behörden der einzelnen Bundesländer deutlich höher liegen können, als die vom RKI gemeldeten. Ursache sei teilweise eine verzögerte Übermittlung der Meldungen an das Institut.