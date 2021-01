Walgreens Boots Alliance verkauft Großteil von Alliance Healthcare

Der internationale Großhandelsmarkt sortiert sich neu. Der US-Pharmahändler AmerisourceBergen soll, sofern die Aufsichtsbehörden zustimmen, die Mehrheit der Geschäfte des Pharmagroßhändlers Alliance Healthcare von Walgreens Boots Alliance (WBA) übernehmen. 6,275 Milliarden Dollar sollen dabei in bar fließen, der Rest wird mit Aktien von AmerisourceBergen beglichen. Mit der Übernahme will AmerisourceBergen seine globalen Aktivitäten vor allem in Europa ausbauen, während sich Walgreens Boots hingegen stärker auf das Apotheken- und Gesundheitskerngeschäft fokussieren möchte, heißt es. Nicht betroffen von dem Deal sind laut einer Mitteilung von WBA die Geschäfte in Deutschland, China und Italien. Dass WBA seine deutsche Großhandelstochter Alliance Healthcare Deutschland gerade in ein Gemeinschaftsunternehmen mit McKesson eingebracht hat, könnte dabei eine Rolle gespielt haben. McKesson stellt auf dem US-Markt einen der Konkurrenten zu AmerisourceBergen dar.