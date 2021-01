Gab es in Ihrer Apotheke schon gefälschte Atemschutzmasken?

Erst diese Woche erläuterte die ABDA in ihrem Newsroom den Hintergrund von KN95-Schutzmasken und den Unterschied (in der Kennzeichnung) zu europäischen FFP2-Masken. Man kann aufgrund solcher Meldungen – aber auch durch die Diskussionen im Alltag – das Gefühl bekommen, dass gefälschte Atemschutzmasken und eine damit einhergehende verminderte Schutzwirkung nicht nur zu Beginn der Corona-Pandemie ein potenzielles Problem dargestellt haben. DAZ.online möchte deshalb (im Rückblick) von seinen Leser:innen erfahren: Sind Ihnen schon Fälschungen aufgefallen und haben Sie durch das Auffinden und Aufklären solcher Fälle vielleicht schon so manchen Kunden und manche Kundin vor dem Erwerb minderwertiger Masken bewahrt?

Wir freuen uns, wenn Sie uns dabei helfen, dem Problem auf den Zahn zu fühlen. Schließlich hat niemand Interesse an gefälschten Masken, außer den Fälschern selbst.