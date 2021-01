Bereit für die Selbstständigkeit?

Die Bundesapothekerkammer (BAK) hat eine Online-Umfrage gestartet, die sich in erster Linie an Pharmaziestudierende und junge angestellte Apotheker:innen richtet. Sie will herausfinden, wie es um die Bereitschaft bestellt ist, in die Selbstständigkeit zu gehen. Die Fragen lauten etwa: Wollen sie eine Apotheke gründen oder nicht? Welche Rahmenbedingungen könnten dazu beitragen, dass mehr Apotheker:innen den Schritt in die Selbstständigkeit wagen?

Die digitale Umfrage dauert laut BAK etwa fünf Minuten. Eine anonyme Teilnahme ist bis zum 31. Januar möglich. Die Ergebnisse sollen voraussichtlich im Frühjahr im Rahmen eines BAK-Symposiums veröffentlicht werden.

Wer mitmachen will, kommt hier direkt zu den Fragen.