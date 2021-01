Kooperation mit gewichtigem Partner

Viele, die ihr Gewicht reduzieren wollen, entscheiden sich für die Unterstützung durch WW, früher als Weight Watchers bekannt. Das US-amerikanische Unternehmen bietet Konzepte zur Gewichtsreduzierung an und gilt nach eigenen Angaben als Weltmarktführer. Dieses Know-how und die Beratungskompetenz der Apotheken sollen nun gemeinsam genutzt werden: Wie die Partner des Zukunftspakts Apotheke in einer Pressemitteilung ankündigen, setzen die Initiative und WW auf eine langfristige Zusammenarbeit. Die Kooperation ist bereits im Dezember als Pilotprojekt in NRW gestartet und soll im Frühjahr deutschlandweit in Apotheken ausgerollt werden.