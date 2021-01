2021 – was kommt an neuen Arzneimitteln?

Auch in der Behandlung von HIV wird es wohl einen neuen Wirkstoff geben: Fostemsavir in Rukobia®. Das CHMP empfahl am 10. Dezember 2020 die Zulassung. Eingesetzt werden soll es bei multiresistenten HIV-Infektionen. Außerdem wurde am 18. November 2020 Obiltoxaximab SFL gegen Lungenmilzbrand (Behandlung und Postexpositionsprophylaxe) in der EU zugelassen. Obiltoxaximab ist ein monoklonaler Antikörper der das protektive Antigen (PA) von Bacillus anthracis, dem Milzbranderreger, bindet. Es hemmt die Bindung von PA an seine Zellrezeptoren und vermeidet so den intrazellulären Eintritt des letalen Anthraxfaktors und Ödemfaktors, die enzymatischen Toxinkomponenten, die für die pathogenen Wirkungen des Anthraxtoxins verantwortlich sind, beschreibt die Fachinformation den Wirkmechanismus von Obiltoxaximab.

Spitzenwert bei Antiinfektiva erwartet

Neben diesem speziellen Milzbrandtherapeutikum rechnet der vfa mit „mehreren neuen Antibiotika“, die auch bei Resistenzen wirksam seien. „Geeignete Mittel zu entwickeln und die nachhaltige Finanzierung und Erstattung dieser Entwicklungen zu sichern, ist eine der großen Aufgaben von Industrie und Politik für die nächsten Jahre“, so Han Steutel. Mit dem 2020 gegründeten AMR Action Fund für Investment in Antibiotikaentwicklungen sei die Pharmaindustrie hier in Vorleistung gegangen. Insgesamt dürften die zu erwartenden Arzneimittel gegen Infektionskrankheiten ein Viertel oder mehr der Neueinführungen von 2021 ausmachen, laut vfa „ein seit vielen Jahren nicht mehr erreichter Spitzenwert“. Der vfa hat eine tabellarische Übersicht aller in Entwicklung befindlichen Antibiotika (teils bereits zugelassener, aber noch nicht vermarkteter) zusammengestellt.