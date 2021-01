SPD-Generalsekretär Klingbeil: Merkel soll beim Impf-Chaos eingreifen

Klingbeil forderte deshalb eine nationale Kraftanstrengung unter der Leitung Merkels. Ähnlich äußerte er sich auch in der „Bild“-Zeitung. Er wiederholte die Forderung, alle Pharmaunternehmen an einen Tisch zu rufen, um auszuloten, wie Kooperationsverträge aussehen könnten, hieß es weiter in der dpa-Meldung. Die Suche nach weiteren Produktionsmöglichkeiten für den einzigen in der EU bisher zugelassenen Impfstoff von Biontech laufe allerdings bereits.