EU lässt Palforzia gegen Erdnussallergie zu

Nun steht die erste Behandlungsoption für Erdnussallergiker auch in der EU zur Verfügung: Die Europäische Kommission erteilte Palforzia® am 17. Dezember die Zulassung und folgte damit der Empfehlung des Humanarzneimittelausschusses zwei Monate zuvor. Zulassungsinhaber ist Aimmune, eine Tochter der Nestlé-Pharmasparte Nestlé Health Science. In den Vereinigten Staaten können Erdnussallergiker bereits seit knapp einem Jahr mit dem erdnussproteinhaltigen Arzneimittel therapiert werden, die FDA erteilten Palforzia am 31. Januar 2020 die Zulassung.

Eingesetzt werden darf Palforzia bei Kindern im Alter zwischen vier und 17 Jahren mit diagnostizierter Erdnussallergie. Die Anwendung kann jedoch bei Patienten, die 18 Jahre und älter sind, fortgeführt werden. Palforzia bringt allerdings keinen Freifahrtschein für Erdnussbutter und Peanut-Cookis: „Die Anwendung von Palforzia hat in Verbindung mit einer erdnussfreien Ernährung zu erfolgen“, lautet die Bedingung zur Indikation in der Produktinformation.