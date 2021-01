Corona-Impfstoff-Nachschub kommt

Aus mehreren Bundesländern war vergangenen Mittwoch Kritik laut geworden, dass eine für die erste Kalenderwoche 2021 zugesagte Lieferung ausbleiben sollte. Demnach sollte es erst am 11. Januar Nachschub geben, also in der zweiten Kalenderwoche 2021.

BNT162b2 ist bislang die einzige COVID-19-Vakzine, die in Deutschland zugelassen und verfügbar ist. Die Europäische Kommission erteilte Comirnaty® am 21. Dezember die Zulassung, erste Impfungen starteten am 26. Dezember. Aufgrund der anfänglich weltweiten Impstoffknappheit, wird derzeit in einem Priorisierungsschema geimpft. Zuerst erhalten Bewohner von Alten- und Seniorenwohnheimen eine Dosis. Auch über 80-Jährige zählen zu den ersten Impfempfängern. Sie haben nach Analysen der STIKO ein etwa 17-fach erhöhtes Risiko an COVID-19 zu versterben wie die Allgemeinbevölkerung.