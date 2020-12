Das Geheimnis der Farben – Was steckt eigentlich im Feuerwerk?

Etliche Millionen Euro geben die Menschen in normalen Jahre aus, um mit immer effektvolleren Feuerwerken den Jahreswechsel zu feiern – böse Geister hat man in der fernen Vergangenheit einmal damit abschrecken wollen. Zum Jahreswechsel 2020 auf 2021 wird es allerdings vielerorts wohl eher still bleiben. In manchen Bundesländern gilt ein generelles Feuerwerksverbot, in anderen darf zumindest noch angezündet werden, was man vielleicht vom vergangenen Jahr noch übrig hatte. Zu kaufen gibt es Ende 2020 jedenfalls keine Feuerwerkskörper. Damit will man die Gefahr von Verletzungen und die zusätzliche Belastung der Krankenhäuser dadurch in diesen Zeiten der Corona-Pandemie vermeiden.