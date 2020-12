Schmeckt die Nuss? – Gefahr durch Mykotoxine

Bei repräsentativen Probenuntersuchungen von Pistazien, Walnüssen und Mandeln in Deutschland fand das BVL im vergangenen Jahr nur in Einzelfällen erhöhte Mykotoxin-Gehalte. Walnüsse waren praktisch nicht belastet, Pistazien in geringem Umfang. Bei Mandeln ergaben sich große Unterschiede: Während ganze Mandeln kaum mit Aflatoxinen bzw. Ochratoxin A kontaminiert waren (3 bzw. 2 Prozent), kam dies bei gemahlenen Mandeln signifikant häufiger vor (Aflatoxine 68 Prozent, Ochratoxin 10 Prozent). Wahrscheinlich bietet die größere Oberfläche des gemahlenen Produkts mehr Eintrittsmöglichkeiten für die Schimmelpilze. Mit zunehmender Lagerdauer steigt hier das Risiko der Toxinbildung.