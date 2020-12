Masken-Lieferant Siegmund entschuldigt sich bei Apothekern

Wollte Siegmund damit die Apotheken, an denen auch sein eigenes wirtschaftliches Bestehen hängt, diffamieren, fragte DAZ.online? Im Gespräch mit Siegmund wird klar: Auch der Lieferant selbst steht aktuell unter enormem Druck. „Bei uns standen Apotheker mit Lastwagen auf dem Hof, die ihre Masken eingefordert haben“, berichtet er. Es hätten sich gar Schlangen vor dem Tor gebildet. Einige der Kollegen seien derart vehement aufgetreten, dass er kurzzeitig mit dem Gedanken gespielt habe, einen Sicherheitsdienst zu engagieren. „Die Apotheker haben uns die Masken praktisch aus den Händen gerissen.“

Der Stress, den Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) mit seiner Corona-Schutzmasken-Verordnung in den Offizinen ausgelöst hat, pflanzte sich offenbar durch die gesamte Lieferkette fort. „Die Aktion war einfach übers Knie gebrochen“, kritisiert Siegmund. Hätte der Minister in Apotheken und bei Maskenhändlern nachgefragt, hätte ihm klar sein müssen, dass es bei einer so kurzfristigen Initiative zu Problemen kommen musste. „Die Zeit hat nicht gereicht, um so große Mengen an Masken zu beschaffen.“