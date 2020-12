FDP-Bundestagsfraktion will Erstattung von OTC-Arzneien ausweiten

Die FDP-Fraktion im Bundestag wagt in Sachen OTC-Erstattung einen Vorstoß: Sie will einen Antrag in den Deutschen Bundestag einbringen mit dem Ziel, unter anderem Mittel zur Raucherentwöhnung auf Kassenkosten verordnen zu lassen. Zudem will sie die Kompetenzen des Gemeinsamen Bundesausschusses (G-BA) deutlich ausweiten, wenn es um die Aufnahme von Arzneimitteln in die OTC-Ausnahmeliste geht. Für Kinder und Jugendliche bis zum vollendeten 18. Lebensjahr sollen OTC-Präparate auf ärztliche Verordnung hin grundsätzlich erstattet werden.