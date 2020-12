Das waren die Top-Apothekenthemen im Jahr 2020

Es ging heiß her in der Gesundheitspolitik im Jahr 2020. Insbesondere die Verordnungen aus dem Hause Spahn sorgten für spürbare Veränderungen im Apothekenalltag. Besonders zu nennen sind die SARS-CoV-2-Arzneimittelversorgungsverordnung, mit der Spahn im April die Abgabe von rabattbegünstigten Medikamenten entbürokratisierte, sowie die Corona-Schutzmasken-Verordnung, die erst kürzlich für ein wahres Erdbeben in den Offizinen sorgte.

Ein weiterer Meilenstein ist die Verabschiedung des inzwischen deutlich abgespeckte Vor-Ort-Apotheken-Stärkungsgesetzes und das Inkrafttreten des darin enthaltenen Rx-Boni-Verbots im Sozialrecht. Es wird spannend, ob dieses Verbot im kommenden Jahr vor dem Europäischen Gerichtshof landen wird. Und auch ein zweites Kernelement der Spahnschen Apothekenreform wird im kommenden Jahr weiterhin auf der Agenda stehen: die Ausgestaltung und Vergütung der neuen pharmazeutischen Dienstleistungen.